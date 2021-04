incolpevole sulla incornata vincente di Destro, sbaglia completamente il tempo dell’uscita nel finale regalando una ghiotta doppia occasione al Genoa. Errore grave per il portiere di Castellammare di Stabia.non sempre impeccabile dal punto di vista tattico con alcune letture errate sugli attacchi dei rossoblu. Funziona bene l’intesa con Rebic al quale serve due ottimi assist a inizio secondo tempo. (dal 16’ st Dalot 6: attento nelle diagonali, dà una mano all squadra nel convulso finale di gara)ha sulla coscienza il gol del pari genoano perché lascia la marcatura su Destro. Si riscatta nel finale andando a salvare sulla linea una conclusione a botta sicura di Behrami.dalle sue parti il Genoa trova la saracinesca sempre abbassata. Sfiora il gol con un colpo di testa a inizio ripresa, si immola su Masiello salvando il risultato. Leader quando riprende Krunic per una palla persa ingenuamente nei minuti di recupero.preciso in fase difensiva, di testa sono tutte sue. Poco propositivo in fase di spinta rispetto ai suoi standard.non è ancora al meglio della condizione e lo si nota nella poca lucidità in fase di impostazione. Ma lotta come un leone fino a quando resta in campo (dal 27' stsolido come al solito).macina km su km, cercando di tenere sempre alta la squadra anche nei momenti di pressione ospite. Prestazione impeccabile dal punto di vista tattico per interpretazione e abnegazione.: ha guizzi e buone idee ma ancora in concretezza (dal 16’ st: non un impatto positivo sulla gara: perde due palloni sanguinosi).: pomeriggio da dimenticare per il trequartista turco. Troppo errori dal punto di vista tecnico (dal 43’ st).spina costante nel fianco della difesa ligure. Quando accelera per il Milan arrivano sempre occasioni pericolose. Realizza un gol stilisticamente bello, se ne mangia uno clamoroso a inizio ripresa.ha una buona occasione ma arriva tardi alla conclusione e centra in pieno Perin. Quasi svogliato fino a quando Pioli non decide di toglierlo dal campo. Ennesima bocciatura per il portoghese(dal 16’ st: poca benzina nelle gambe ma grande cuore: propizia l’autorete di Scamacca, recupera anche un paio di palloni nella propria metà campo).: ottiene l’obiettivo senza incantare.non può nulla sulle due marcature. Para tutto il parabile e infonde grande sicurezza nelle uscite.pasticcia spesso e non oppone la giusta resistenza sulla prima marcatura del Milan.prestazione ottima dell’ex Atalanta sia in marcatura su Saelemaekers che quando si rende pericoloso in area avversaria.: la sua regia dal basso permette al Genoa di avere più soluzioni.: buona applicazione nelle due fasi (Dal 12’ stfa molta più fatica del compagno a prendere le misure agli avversari).poco nel vivo del gioco, perde nettamente il duello con Kessié (dal 38’ st).fa sempre la giocata giusta, disegna l’arcobaleno da calcio d’angolo che porta al gol di Destro.prestazione impalpabile (dal 27’ st: regala vivacità agli attacchi dei rossoblu nel finale).uomo ovunque del centrocampo rossoblu, non si vede tanto ma si sente.segna il terzo gol in due partite al Milan. Ma nella sua partita c’è tanto altro: fa salire la squadra, sfida i difensori del Milan in campo aperto. Rinato (dal 12’ st: subito pericoloso con un destro a lato, poi si spegne).pericoloso con un tiro destro, decisivo in negativo con l'autogol che regala la vittoria al Milan (dal 27’ stsi fa vedere poco).buona preparazione alla gara, dispone bene la squadra in campo.