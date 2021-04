Il difensore del Genoa, Andrea Masiello, parla a Sky Sport dopo la sconfitta in casa del Milan: "Ci abbiamo provato in tutti i modi, il pareggio sarebbe stato meritato. Sapevamo che di fronte avevamo una squadra forte come il Milan, siamo molto amareggiati ma vogliamo svoltare immediatamente e mercoledì abbiamo una partita importante. Dobbiamo ripartire da questo atteggiamento agonistico e di voglia, la salvezza per noi è importantissima. Dobbiamo voltare pagina e guardare avanti, ci sono i presupposti per fare bene".