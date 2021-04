Nelha cancellato una maledizione:. Sì, perché dopo Filipponon è si è visto più nessuno segnare così, fino al suo arrivo: Valentinaè uno dei simboli del Milan. E con lei la 9 è tornata a segnare. E oggi il capitano della squadra di Mauriziosi racconta a Spoertweek: "Tacchi? Magari una stivaletto e una bella giacca. Tatuaggi? Ne ho più di uno, tutti con un significato. Gol decisivi? Segnare nel derby è un'emozione doppia, quattro gol poi... indescrivibile. Io ero già felice perché avevamo ribaltato la partita. Come mi definisco? Genuina"."E' stato carino José, mi ha mandato un vocale per farmi i complimenti e raccomandarmi di farne 4 anche alla Juve, come lui. Non sapevo nemmeno di questo record, non bado alle statistiche. Sapevo di aver raggiunto quota 50 gol con il Milan, questo sì"."La maglia tolta? Sinceramente non ci ho pensato, è stato un gesto liberatorio. Io sono così, mi lascio trasportare, forse un po' troppo. Ho preso un cartellino giallo e la mia compagna Veronica Boquete mi ha detto "vedi di non fare altre stupidate". Allora mi sono calmata e ho pensato a non fermarmi"."Tante chiamate, mi sono arrivati complimenti da Bobo Vieri, che è il mio idolo. Ma ovviamente le congratulazioni più importanti sono quelle delle mie compagne. E anche i ragazzi del Milan maschile ci sono molto vicini. Mi sento spesso con Leao, Romagnoli, Kalulu e Calabria. Siamo una famiglia. Il club dà importanza al settore femminile, il nostro ad Gazidis e il ds Massara vengono alle partite. Franco Baresi ci segue spesso e Gazidis diche che da me vuol 20 gol a stagione. Una carica in più"."Avevo la passione dentro. Il mondo non cambierà finché continueremo a pensare che per i bambini si fa il fiocco azzurro e alle bambine si regalano cose rosa e bambole. Magari alle bambine potrebbe piacere, che ne so, il verde. Sa che cosa facevo con le bambole? Prendevo la testa e la usavo come la palla. A un certo punto hanno capito che forse era meglio smettere di regalarmi bambole"."Ascolto ogni allenatore, sono abituata così, perché ciascuno può darti qualcosa. Da tutti si impara"."Quando si poteva uscivo con gli amici. Mi piace andare in sala giochi a giocare a basket, ha presente quel gesto ripetitivo di provare a fare canestro? Ecco, quello mi rilassa. La vita è bella il mio film preferito. Rido o piango? Durante la giornata rido e sorrido, poi alla sera divento malinconica, è il momento in cui pensi a te stessa a quello che succede nel mondo"."A volte penso che vorrei restare nel pallone, la mia passione. Altre volte mi vedo in un bar. A preparare cocktail o cappuccini, a fare festa. Ah, c'è anche il karaoke. Mi piace un sacco".