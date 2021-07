Il primo giorno di scuola. Olivier Giroud è arrivato in mattinata al centro sportivo di Milanello, per cominciare ufficialmente la sua nuova avventura con la maglia del Milan. Terminate dunque le ferie per l'attaccante della nazionale francese, che da oggi sarà a completa disposizione del tecnico Stefano Pioli, con cui ha già fatto conoscenza nel giorno della presentazione: il classe 1986 è arrivato a Milano per un milione di euro e ha firmato un contratto fino al 2023.



IL MILAN NEL DESTINO - L'ex Chelsea da piccolo tifava i rossoneri per il suo idolo Shevchenko e ha due nonne italiane, Yvonne e Antonia. E' il quarto francese della rosa dopo Theo, Kalulu e Maignan, il ventesimo della storia del Milan. Arrivato per dare manforte a Zlatan Ibrahimovic, con lo svedese condivide la voglia di alzare il livello della pressione nel corso degli allenamenti. Da oggi lo farà, a Milanello.