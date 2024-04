Milan, Giroud ha un desiderio

Saranno gli ultimi mesi in maglia rossonera per Giroud che da luglio si trasferirà in MLS ai Los Angeles Fc. Una storia d’amore molto intensa quella tra l’attaccante francese e il mondo rossonero, di amore e rispetto reciproco. E ora Olivier ha un grande desiderio: salutare tutti con la vittoria dell’Europa League.