Una buona notizia per Stefano Pioli in vista dello spareggio Champions League di sabato pomeriggio alle 18 contro la Roma di José Mourinho. Olivier Giroud oggi ha svolto l’intera seduta in gruppo e guiderà l’attacco del Milan all’Olimpico.



PROBLEMA RISOLTO- Giroud ha smaltito una contusione al polpaccio e tornerà titolare al posto di Rebic. A centrocampo si va verso la conferma di Krunic al fianco di Tonali con Bennacer inizialmente in panchina.