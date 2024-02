Milan: Giroud in tribuna durante Arsenal-Liverpool, svelato il motivo

Presenze eccellenti in tribuna all’Emirates Stadium di Londra, in occasione della sfida di cartello della super sfida tra Arsenal e Liverpool della 23esima giornata di Premier League. Ex dei Gunners, coi quali ha giocato dal 2012 al 2018 e con un bottino complessivo di 105 gol in 253 apparizioni e conquistando 3 FA Cup e altrettanti Community Shield, Olivier Giroud non ha voluto perdersi l’appuntamento di cartello di questo turno del campionato inglese, nonché scontro diretto per il titolo tra la terza e la prima forza del torneo.



GIORNO DI RIPOSO - Giroud, reduce dal gol del momentaneo 1-0 contro il Frosinone e dall’assist per il 2-2 di Gabbia (prima che Jovic risolvesse all’81° la sfida in favore dei rossoneri), ha approfittato del giorno di riposo concesso dall’allenatore del Milan Stefano Pioli per fare ritorno a Londra, città nella quale è stato protagonista pure con la maglia del Chelsea, dove ha militato dal 2018 al 2021, mettendo a segno 39 gol in 119 partite e conquistando una Champions League, un’Europa League e un’altra Coppa d’Inghilterra.