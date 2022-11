Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a Prime Video dopo la vittoria del Milan:



"Serata perfetta per me e per la squadra, sono orgoglioso del nostro spirito. Volevamo fare una grande partita e l'abbiamo fatto. L'anno scorso eravamo nel gruppo della morte, è stata una bella esperienza ma eravamo un po' frustrati. Quest'anno passare era uno degli obiettivi principali, possiamo concentrarci sulla Serie A. Loro oggi hanno pressato tanto".



ESULTANZA - "Ho fatto la A per Alexis, Saelemaekers. Gli ho promesso che gli avrei dedicato la mia gioia".