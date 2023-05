Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a BT Sport all'indomani dell'eliminazione in semifinale di Champions League contro l'Inter:



"Avrei firmato subito se mi avessero detto che al primo anno al Milan avrei vinto lo Scudetto e al secondo sarei arrivato in semifinale di Champions con un gruppo comunque molto giovane e con poca esperienza. Sono però competitivo, perdere ora è molto doloroso, specialmente contro l'Inter. Dobbiamo essere orgogliosi e pensare di nuovo al campionato e alla qualificazione per la prossima Champions. Dobbiamo ingoiare questo rospo e guardare avanti. Spero di qualificarmi per questa competizione".