Olivier Giroud, match winner del match contro la Juventus, ha parlato a DAZN dopo il successo del Milan all’Allianz Stadium.



PARTITA - “Sono 3 punti importanti, siamo molto felici, Non abbiamo fatto la migliore partita ma è bastato segnare e gestirla. Non era una grandissima partita ma l’importante è stato vincere”



NUOVA GIOVINEZZA - “Provo a stare in forma perché la testa e le motivazioni ci sono per continuare a giocare. Se c’è il fisico, faccio tutto al meglio per aiutare il Milan”.



SOGNI E VOTO ALLA STAGIONE – “L’anno scorso abbiamo vinto lo scudetto ed eravamo delusi in Champions, quest’anno male in campionato e bene in Europa. Dobbiamo dare di più per essere competitivi su tutti i fronti”.



LEAO – “Siamo contenti che sia rimato. Spero che rimanga altri 10 anni”.



DE KETELAERE – “Ho dato la mia maglia a Charles per non farlo rimanere da solo”.