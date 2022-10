si racconta, l'attaccante delparla a L'Equipe in vista della sfida in Champions League con la sua ex squadra, il Cheslea: "È ancora una bella strizzatina d'occhio del destino. Avevo vissuto un po' la stessa cosa con l'Arsenal. Avevo appena firmato con i Gunners nel 2012, dopo un titolo di campione di Francia con il Montpellier, e la mia prima partita in Champions League, l'ho fatta contro il Montpellier a soli tre mesi dal nostro titolo in Ligue 1. Vinciamo e faccio anche un passaggio decisivo (2-1). Sono alla mia decima stagione in Champions. Sono felice di trovare un club che ha significato molto per me".- "Ha cambiato proprietà (Todd Boehly è succeduto a Roman Abramovich). Molte persone non ci sono più a tutti i livelli. Avrei potuto aiutare il nostro allenatore Stefan o Pioli se Thomas Tuchel fosse stato ancora in carica... Ma anche lui se n'è andato (è stato sostituito da Graham Potter all'inizio di settembre). C'è stato un turnover anche nei giocatori con ragazzi come Antonio Rüdiger (Real Madrid) o Kurt Zouma (West Ham) che conoscevo bene in fase difensiva. Dopo, mi divertirò ancora a vedere persone con cui ho stretto amicizia e vissuto momenti forti come "Azpi" (César Azpilicueta), "NG" (N'Golo Kanté) e alcuni giovani che ho visto arrivare come Mason Mount o Reece James".- "È il club dove ho vinto i titoli più prestigiosi come l'Europa League (nel 2019) e la Champions League. Conta perché abbiamo vinto quasi la metà dei titoli europei dell'era Abramovich. Avevo anche finito da capocannoniere con undici gol e una grande finale contro il mio ex club, l'Arsenal (4-1). Anche in Champions, segnando sei gol, ho sempre trovato il mio posto. Sfortunatamente, come con l'Arsenal, non siamo riusciti a vincere la Premier League. Siamo capitati nelle stagioni di dominio di Manchester City e Liverpool. Ma ho anche perso le finali di Coppa di Lega, Inghilterra o Supercoppa Europea contro il Liverpool nel 2019. Ma il mio bilancio è più che soddisfacente".- "Ce ne sono un bel po'. Ma ricordo soprattutto un periodo con Frank Lampard. Era difficile. Non ho giocato molto. Stavo per andare all'Inter a gennaio 2020. Alla fine sono rimasto e lui ha deciso di farmi giocare. Mi prendo tutto il tempo di gioco e faccio otto gol nelle ultime dieci partite di campionato. Ricordo il primo di questa serie. E' stato contro il Tottenham (2-1), ho aperto le marcature con un gol che è andato tra il palo e Hugo (Lloris). Lampard mi fa rivivere e prendiamo il 4° posto che è la qualificazione alla Champions League. E l'anno dopo, vinciamo quella. A volte è stato un po' complicato con Lampard, ma ho sempre avuto questa voglia di tornare negli undici. Anche dopo l'epopea dell'Europa League, la nostra vittoria, il mio record di gol in questa manifestazione, sono tornato in panchina. I giovani spingevano come Abraham, Mount, James o Hudson-Odoi e so dovevano riguadagnare il loro posto".- "È anche più della metà della mia carriera professionale. Ma questa città rimarrà soprattutto la città natale dei nostri quattro figli. Siamo necessariamente legati a Londra".- "L'ho sempre detto: finché avrò le capacità fisiche, finché il mio corpo me lo consentirà, cercherò di raggiungere il livello più alto. Nella mia testa ho sempre questa grande motivazione. Due anni fa ho detto altri due anni... ma ora sto ancora molto bene. Sono ancora lì. Andrò a scadenza a fine anno. Vedremo. Ma non mi fisso dei limiti".- "Sono tornato dalle vacanze in ottima forma dopo aver ricaricato le batterie. Il nostro finale di stagione è stato difficile nella lotta con l'Inter per lo scudetto. L'abbiamo cercato e l'abbiamo raggiunto. Dopo il titolo, questa stagione sarà difficile perché dovremo confermarci. Abbiamo iniziato bene in campionato. Ho anche iniziato bene con quattro gol (più un assist) in otto partite di Serie A e un altro in Champions".- "Potrebbe essere stata una benedizione sotto mentite spoglie. Come ho detto, stavo uscendo da un finale difficile con il Milan per lo Scudetto. Ho compensato questa frustrazione di non essere stato chiamato al Blues con un lungo periodo di riposo e molto tempo con la mia famiglia. Con l'esperienza sapevo che il periodo che ci aspettava, con partite ogni tre giorni tra Serie A e Champions League, sarebbe stato complicato".- "È soddisfacente. Mi sono comunque divertito molto a tornare. Mi sono divertito in campo per la prima partita contro l'Austria (2-0). La seconda in Danimarca si è svolta in circostanze diverse (0-2). I danesi giocavano per il primo posto nel girone e la qualificazione alla Finale Four. Ma ci sono state anche molte assenze. Nel complesso, personalmente, sono felice".- "Le persone interpretano le cose come vogliono. La cosa più importante è dimostrare che funziona bene sul campo. Ma non credo che l'allenatore avesse particolari preoccupazioni a questo livello. Eravamo campioni del mondo insieme. C'è una relazione che si è dimostrata valida. Kylian dice cose. Entrambi siamo concorrenti. Vogliamo vincere. Mi piace".- "Mi sento come un anziano che può ancora contribuire. Spero anche di essere un fratello maggiore che vuole sempre trasmettere e condividere la sua esperienza con i più piccoli. Questo è quello che faccio anche al Milan".