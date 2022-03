Olivier Giroud torna ad indossare la maglia della Francia. Il ct della nazionale campione del mondo Didier Deschamps ha comunicato la convocazione dell’attaccante del Milan - autore di 11 reti in stagione e decisivo nei recenti scontri diretti contro Inter e Napoli - al posto dell’infortunato Karim Benzema che, a causa di un problema al polpaccio, non potrà prendere parte al Clasico di domani contro il Barcellona e tornerà a disposizione solo dopo la sosta per le nazionali.



Giroud, che ha disputato 110 partite e ha segnato 46 gol con la maglia dei Bleus e ha conquistato un Mondiale da centravanti titolare nel 2018, non veniva convocato dalla nazionale francese dall’Europeo della scorsa estate.