Milan, gli agenti di Sesko sono in città: le ultime

E’ presto parlare apertamente di un indizio di calciomercato, ma certamentecon tanto di foto della celebre Galleria Vittorio Emanuele -che non può non dare da pensare. Certo, formalmente questa agenzia cura gli interessi pure di Antoine Makoumbou, centrocampista franco-congolese del Cagliari che domani sarà di scena a San Siro. Contro ilI rossoneri cercano un centravanti giovane ma già pronto per certi palcoscenici per rimpiazzare Olivier Giroud e il classe 2003 in forza al Lipsia è un profilo che piace tantissimo. Alla pari del bolognese Joshua Zirkzee.nelle scorse stagioni come Elvis Basanovic, numero uno di Pro Transfer, ebbe modo di raccontare l’ottobre scorso a Sportitalia:Però in quel momento non fu possibile il trasferimento, non era il momento giusto.Sesko al momento si sente molto bene al Lipsia dove sta proseguendo nel suo percorso di crescita".- ma al momento non ci sono conferme di un imminente summit -, i due volti dell’area tecnica rossonera chiamati a prendere le decisioni più importanti in vista della prossima stagione., arrivato a Lipsia nell’estate 2023 dopo l’apprendistato tra le fila dell’altra formazione di casa Red Bull - il Salisburgo -e viene considerato dagli addetti ai lavori come uno dei centravanti più promettenti nel panorama europeo. Tanto che il suo nome è finito pure sui taccuini di importanti formazioni di Premier League (la Bild riferisce di sondaggi da parte di Arsenal, Manchester City e Liverpool) ea seconda delle presenze e dei numeri di gol realizzati.- Forte delledistribuiti tra campionato, Coppa di Germania e Champions League,Cifre decisamente importanti, che, unite alle dichiarazioni di giornata dell’allenatore, fanno comprendere come la volontà di cedere il proprio gioiello non ci sia affatto. "Sesko ha impiegato sei mesi per abituarsi al nostro sistema di gioco, ma è diventato subito evidente il suo potenziale.", ha dichiarato il tecnico dei Roten Bullen.