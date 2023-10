Fortunata, umile ma alla fine vincente. Lavince a sorpresa contro ilin una sfida che può dare indicazioni determinanti per il campionato. Da un lato i, dall’altro una Vecchia Signora che hae ora può dire la sua nella corsa allo scudetto. Errori che spesso vedono protagonistaed è una sorta di paradosso perchéEra successo: contro avversari rapidi e potenti come Thuram e Kean cercare sempre l’anticipo può diventare un boomerang. Un rischio che il giovane difensore vuole correre troppo ingenuamente.Sul gioco aereo e nei duelli corpo a corpo ha pochi rivali nel campionato, ma. Thiaw ha grandi margini di crescita e una predisposizione al lavoro eccezzionale che deve sfruttare per trovare una contromisura a determinate soluzioni di gioco. Perché. L’interpretazione difensiva del Piolismo certamente non lo mette nelle migliori condizioni con una ricerca quasi ossessiva del pressing alto e degli uno contro uno a tutto campo.Un’idea va difesa, sostenuta e portata avanti con credibilità e coerenza. Quella del calcio di Pioli è stata sposata da dirigenza e giocatori.Trovare unaconsiderando le caratteristiche degli avversari può diventare la strada giusta, anche per Thiaw.