L'inizio di stagione di Zlatan Ibrahimovic è stato in salita, il problema al tendine d'Achille gli ha fatto saltare 5 partite e non gli permetterà di rispondere alla chiamata della Svezia, che l'avrebbe voluto con sé per gli impegni in vista di Qatar 2022. ​ 40 anni, che ha festeggiato ieri, Solo così può evitare conseguenze peggiori e giocare con continuità.Gestirsi è diventata la parola d'ordine, anche perché la fame è sempre la stessa, così come la voglia di giocare ed essere decisivo.. Poi si vede come dirigente, ma ci sarà tempo per pensarci. Ora conta solo il campo e il ritorno dall'infortunio. Nelle prossime due settimane lavorerà per essere al top contro l'Hellas Verona, il 16 ottobre, e con il Porto, tre giorni più tardi, una partita che il Milan deve vincere per restare in corsa.