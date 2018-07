Quando tutto sembrava concluso, con l'accordo economico tra le società e le visite mediche superate dal calciatore, sta clamorosamente per saltare il trasferimento del difensore paraguaiano Gustavo Gomez dal Milan al Boca Juniors. Il motivo dell'improvvisa rottura tra le parti è da ricercare in una clausola che il club argentino avrebbe voluto inserire nel contratto dell'ex giocatore del Lanus e che è stata respinta dal diretto interessato.



Che lo stato di tensione sia ai massimi livello lo dimostra il fatto che, secondo quanto appreso da calciomercato.com, Gustavo Gomez ha già prenotato un volo aereo da Buenos Aires per il Paraguay. Affare che dunque si stoppa sul più bello, quando il Milan si era ormai convinto di incassare 6 milioni di euro più il 20% su una futura rivendita del centrale classe '93.