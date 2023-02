Nemmeno il tempo di arrivare, ed ecco il primo sigillo di Marko Lazetic in Austria. Schierato dal 1’ dal tecnico Miroslav Klose nel test amichevole che vede protagonista l’Altach al cospetto dell’Illertissen, la punta ex Milan si è fatta subito notare. Il tutto dopo appena 16 secondi di gioco. Lancio lungo di un compagno, progressione impressionante del serbo sulla sinistra e tocco sotto in area per superare il portiere avversario. A seguire esultanza e l’abbraccio dei compagni. Un primo timbro in vista dell’esordio ufficiale Bundesliga tra 7 giorni: su di lui anche gli occhi di Maldini, pronto a riportarlo a giugno a Milanello. Magari per vivere una stagione da protagonista all'ombra della Madonnina.