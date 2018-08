Gustavo Gomez trova destinazione. Dopo i lunghi tira e molla con il Boca Juniors, dopo l'interessamento di alcuni club italiani, Cagliari su tutti, il difensore paraguaiano è pronto a partire per il Brasile, dove c'è il Palmeiras che ha trovato accordo sia con il giocatore che con il Milan.



LE CIFRE - Arrivato due estati fa dal Lanus per 8 milioni di euro, il giocatore oggi sosterrà le visite mediche per il club brasiliano, che lo preleva in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva di 5,5 milioni di euro. Dopo averci provato per Joao Miranda dall'Inter, invano, il Palmeiras trova l'accordo con un centrale dell'altra sponda del Naviglio.