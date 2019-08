La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla campagna acquisti del Milan e sullo scarso minutaggio ottenuto dai cinque nuovi arrivati. Un po' a causa di infortuni e problemi fisici, un po' per via di arrivi tardivi, Theo Hernandez, Krunic, Leao, Duarte e Bennacer hanno fin qui disputato soltanto 250 minuti in cinque.