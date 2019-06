Nell'agenda rossonera il nome di Patrickè inserito sotto la categoria. Ilsta infatti incontrando Donato Orgnoni, rappresentante dell'attaccante classe 1998. Si tratta dell'occasione per confrontare le idee ed esporre quelle che sono le posizioni e i desideri in vista della prossima stagione.- Cutrone è combattuto: da un lato c'è quel legame viscerale con San Siro che lo ha eletto a simbolo, dall'altra la consapevolezza che in questo momento può essere considerato solo la prima alternativa a. Difficilmente con Giampaolo il classe '98 potrebbe giocare al fianco del polacco, il tecnico abruzzese vorrebbe schierare due punte con caratteristiche diverse e non simili come loro.. Prenderebbe in considerazione solo eventuali offerte per una cessione a titolo definitivo. In questo senso si legge il primo no alche aveva sondato il terreno due settimane fa:Ancora nessuna offerta ufficiale è arrivata in via Aldo Rossi, prima si attende il confronto che l'entourage del giocatore avrà con la società.. Patrick riflette, il legame con il club è forte tanto quanto l'ambizione di giocare di più rispetto all'ultima stagione