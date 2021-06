Se il Milan è finalmente tornato a casa sua, in Champions League, nell’Europa che conta, grandi meriti vanno all’immensosvolto da società e allenatore, ma anche all'apporto dato dai giocatori di maggior carisma ed esperienza. A proposito di Europa, leggendo leche si stanno giocando in giro per il continente, c’è un dato che si rende immediatamente evidente:Per farlo, quest’estate si dovrà non solo continuare a scovare e valorizzare giovani promettenti, come Adli, ma ancheIl Milan viene da una stagione strepitosa, ampiamente al di sopra delle aspettative, e forse anche delle possibilità dei ragazzi allenati da Pioli. Nonostante questo, c’è un dato che deve far riflettere:(se consideriamo Donnarumma già del PSG) e potrebbero calare anche a 3 se nei prossimi giorni non dovesse arrivare il rinnovo di Calhanoglu. Questi tre sono, probabile futuro capitano rossonero e già capitano della Danimarca,, secondo portiere della Francia e futuro estremo difensore sia dei pali di San Siro che dei Bleus, e l’attaccante croato. C’è poi(chiamato in extremis a sostituire l'infortunato Cancelo) che ha finito la stagione a Milano in crescendo, ma, anche se Maldini e Massara vogliono provare a tenerlo, al momento è di proprietà del Manchester United. Il confronto con le altre big di Serie A arrivate fra le prime 5 in classifica, è impietoso:Una prima interpretazione di questo dato quantomeno sorprendente sono le, di alcuni dei giocatori chiave del Milan di Pioli fra i convocati delle nazionali partecipanti.non riesce, nonostante le sue prestazioni impressionanti, a convincere Deschamps di essere meglio di. A Fikayo, straripante nella seconda parte di stagione, il CT inglese Southgate preferiscedell’Aston Villa edell’Everton. Nemmeno, uno dei migliori terzini destri della scorsa Serie A, è riuscito a entrare nella lista di Mancini, e approfitterà per operarsi e recuperare con calma.è stato la sorpresa forse più lieta di questa stagione: da semisconosciuto, si è imposto sulla destra per grinta, intensità, ma anche per la capacità di velocizzare l’azione offensiva. Nel Belgio, però, non ha un ruolo (per caratteristiche potrebbe giocare a tutta fascia, ma non l’ha mai fatto). Così, Roberto Martinez gli ha preferito il più esperto, del Trabzonspor. Infine c’è, che avrebbe sicuramente partecipato se non fosse stato per un fisico che, alla sua età, non gli consente più di giocare tutte le partite della stagione e lo ha costretto a mancare a un appuntamento a cui teneva tantissimo.- Un’altra chiave di lettura è il grande lavoro svolto dal Milan coi giovani, spesso non del proprio vivaio, ma scovati all’estero. Lo testimonia il fatto che(titolare nella sconfitta della Francia ai quarti con l’Olanda),(protagonista nella Spagna battuta in semifinale) e, che però non ha inciso nel Portogallo vicecampione. A loro bisogna aggiungere, che con una buona stagione in prestito allo Spezia si è guadagnato la titolarità negli azzurrini di Nicolato, nei quali mancavano invece due potenziali uomini chiave come. Il grande lavoro di valorizzazione dei giovani intrapreso dalla dirigenza rossonera è sotto gli occhi di tutti e se n’è parlato giustamente tanto.