Fischi assordanti riservati dai 70.000 di San Siro a Franck Kessie al momento della lettura delle formazioni ufficiali di Milan-Bologna. Il centrocampista ivoriano, che non parte titolare per l'occasione e che al termine della stagione lascerà il club rossonero in scadenza di contratto per accasarsi al Barcellona da parametro zero, continua dunque ad essere oggetto di un atteggiamento ostile da parte dei suoi tifosi, seppur in un momento chiave della stagione.



IL BOATO DEI 70.000 - A rendere ancora più evidente ed importante l'impatto sonoro della contestazione del tifo milanista è stata la prima gara stagionale al "Meazza" giocata col 100% della capienza, un fatto inedito negli ultimi due anni contraddistinti dalla lotta alla pandemia. I sostenitori del Milan hanno espresso il loro verdetto: dopo gli addii di Donnarumma e Calhanoglu, la decisione di Kessie di non sposare il progetto rossonero nonostante le dichiarazioni rilasciate l'agosto scorso ("Al rientro dalle Olimpiadi sistemo tutto", ndr) è stata accolta in maniera molto negativa. A sette giornate dalla conclusione della volata scudetto, che coinvolge pure Inter e Napoli, sarà un fattore da tenere in considerazione.