Prosegue il dibattito sull'ipotesi del nuovo stadio del Milan nell'area dell'ippodromo La Maura a Milano, i Verdi milanesi passano nuovamente all'attacco: questa volta nel mirino finisce l'ex proprietà rossonera, il fondo Elliott, al centro del contenzioso con Blue Skye per la cessione della società a RedBird di Gerry Cardinale.



L'ATTACCO - Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi in Consiglio, è tornato sulla vicenda stadio: "Il sindaco sollecita dal Milan il progetto La Maura contro il Consiglio comunale, il Parco sud e la Ue. Si fermino il sindaco e la giunta, venga ripristinata la democrazia in consiglio comunale, si voti subito sulla vicenda La Maura", riporta Calcioefinanza.it. Per i verdi non è chiara la posizione dell’amministrazione, rea – secondo loro – di essere eccessivamente possibilista in merito all’ipotesi caldeggiata dal club rossonero, che nel frattempo si è rivolto anche al sindaco di San Donato per un’altra possibile area su cui edificare la nuova "casa". Monguzzi sottolinea: "Elliott porta 1 miliardo alle Cayman ed è in Tribunale. Questi sono i personaggi a cui sindaco e giunta hanno concesso e confermato l’interesse pubblico per la speculazione San Siro: il Milan ha anche chiesto tre mesi di proroga per fornire al Comune gli assetti societari".