Intervenuto a 'La partita della vita', evento trasmesso da gazzetta.it e organizzato per la presentazione dell'autobiografia di Sinsia Mihajlovic, Zlatan Ibrahimovic ha scherzato: "Rigori? Io non tiro più, mi sono già messo da parte (ride, ndr). Non mi sento immarcabile, non c'è nessun segreto. Mi sento bene, i compagni mi aiutano. Ho tanta esperienza, so quando devo fare le cose giuste. Non ho la condizione di 5 o 10 anni fa, non perdo energia in cose che non mi servono".



SULLA MALATTIA DI SINISA - "E' stato più forte di me, ha passato a me la forza. Dopo qualche settimana abbiamo parlato nuovamente, avevo più forza per dargli energia e positività".



SUL BOLOGNA - "Ha fatto di tutto per portarmi, ma il mio pensiero era più se smettere o no. Sono stato onesto con Sini (Mihajlovic, ndr), gli ho detto che non correvo come prima. Gli ho detto che sarei andato gratis, per lui. Poi però scelsi il Milan, perché volevo continuare a giocare in Europa...".