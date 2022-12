A pochi giorni dalla finale dei Mondiali, cui il giocatore delha assistito dagli spalti del Lusail Stadium, eccolo ricomparire a migliaia di km di distanza.Lo svedese era piazzatonel big match di serata per la pallacanestro americana, vinto dalla squadra casalinga.proprio nella Mls americana. E anche un regalo per lui. A fine gara infatti la stella della franchigia newyorchese,Ibra è comunque sempre al lavoro peral ginocchio che gli ha impedito di aiutare i campioni d’Italia in carica nella prima parte della stagione. In una recente intervista l’ex Juve e Inter ha detto di. Tra gli obiettivi segnati in rosso sul suo calendario però c’è la