Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, autore di 2 gol contro il Bologna, parla a Sky Sport: "Sto bene, sto lavorando. Questa è seconda partita ufficiale, potevo fare più gol. Se avessi avuto vent'anni avrei fatto altri due gol, invece ne ho 38. Sono come Benjamin Button, morirò giovane, ma scherzi a parte l squadra sta bene, sta migliorando. Si vede che non siamo ancora 100%, qualche errore che normalmente non facciamo, ma importante era iniziare bene".



LE SENSAZIONI - "Sensazioni? Fare meglio dell'anno scorso, tutti i giovani stanno facendo bene, lavorano, ascoltano, hanno disciplina e dopo ultimi sei mesi sanno cosa serve per fare bene. Bisogna soffrire, lavorare e stare concentrato ogni giorno. Dove vogliamo collocarci? Quest'anno dobbiamo pensare una partita alla volta, fare bene e giocare con fiducia e ogni partita come una finale. Gli obiettivi sono alti, dove è un segreto"



LA RESPONSABILITA' - "Mi piace avere questa responsabilità. Voglio che siamo giudicati tutti allo stesso livello, ma mi piace avere questa responsabilità ed essere allo stesso livello di uno che ha 23 anni. E la pressione più grossa arriva da me stesso".