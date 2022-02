Inizia una nuova settimana di allenamenti per il Milan, già proiettato alla sfida di venerdì sera contro l'Udinese. Al centro sportivo di Milanello ha lavorato nuovamente a parte Zlatan Ibrahimovic, ormai ai box da un mese dopo l'ultimo infortunio al tendine d'Achille contro la Juventus; il campione svedese ha ripreso a correre - come ha annunciato Stefano Pioli nella conferenza stampa di presentazione del match con la Salernitana - per provare ad avvicinare il pieno recupero fisico e mettere nel mirino il derby di Coppa Italia contro l'Inter del prossimo 1° marzo.



Come testimoniano anche gli ultimi post pubblicati sui suoi canali social, Ibra sta aumentando l'intensità degli allenamenti per tornare a disposizione nel periodo decisivo della stagione, dopo aver già dovuto saltare 11 partite di campionato.