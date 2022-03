Nel calcio, come nella vita, si possono ottenere i risultati solo con il lavoro e la convinzione. Queste sono le due parole chiave che ha usato l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, per preparare la sfida scudetto contro il Napoli. Con un Ibrahimovic in più: dopo 42 giorni dall’ultima volta lo svedese tornerà nella lista dei convocati. Una presenza carismatica decisamente importante quella dello svedese che non ha più di mezz’ora di autonomia nelle gambe e inizia la gara in panchina.



KESSIE TREQUARTISTA - Pioli ha ammesso di aver già deciso la formazione titolare che affronterà gli azzurri al Maradona. Maignan in porta, Calabria, Tomori, Kalulu e Theo a formare la linea difensiva. Torna Tonali in cabina di regia coadiuvato dall’ottimo Bennacer, con Messias a destra e Leão a sinistra. La mossa a sorpresa è quella di Kessie nel ruolo di trequartista come già visto in questa a stagione ad Empoli e nel derby di ritorno in campionato. Il terminale offensivo sarà Olivier Giroud che proverà a segnare il suo primo gol lontano da San Siro.