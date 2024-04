Milan, Ibrahimovic e Moncada a Milanello: fissato l'obiettivo per il finale di stagione

dopo un giorno di pausa nell'indomani della sfida persa contro l'Inter, in un derby che ha consegnato il ventesimo scudetto nelle mani dei nerazzurri. La squadra rossonera si prepara alla sfida contro la Juventus, sabato ore 18, valida per la 34esima giornata di Serie A."Prima parte del lavoro in palestra, dove la squadra ha effettuato l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo per terminare il riscaldamento con alcuni esercizi atletici, eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi. L'allenamento è proseguito con la squadra divisa in due gruppi: lavoro aerobico per gli undici partenti nel Derby, serie di esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso e partitella su campo ridotto per gli altri componenti della rosa".

Come riportato da Sky Sport,, proprio per ricordare quanto sia importante portare a casa almeno l'obiettivo del secondo posto. Questo garantirebbe non solo un ritorno economico maggiore, ma soprattutto la possibilità di partecipare alla prossima Supercoppa Italiana.