Brutte notizie per il Milan, che perde ancora una volta Zlatan Ibrahimovic per infortunio. L'attaccante svedese si era fermato già nel ritiro della nazionale della Svezia per un non meglio precisato problema che lo aveva costretto a dare forfait prima della sfida poi stravinta per 5-0 contro l'Azerbaigian, ma gli esami a cui si è sottoposto ora che è tornato in Italia non hanno dato buone notizie.



PROBLEMA ALLA COSCIA - I test clinici hanno infatti confermato che Ibra ha subito un problema muscolare alla coscia destra che lo costringerà ai box e che sarà monitorato di settimana in settimana. Non meno di 7 giorni di stop e un problema che, di conseguenza, non potrà essere semplice da smaltire o assorbire.



SALTA IL NAPOLI - Sicuramente Ibrahimovic non riuscirà a scendere in campo in nessuna delle 3 partite contro il Napoli. La prima, quella in programma domenica sera di campionato, la salterà per colpa dell'infortunio, mentre non sarà disponibile nelle altre due gare di Champions poiché non è stato inserito in lista. Difficile che oltre alla gara di campionato contro il Napoli Ibrahimovic possa tornare in quella successiva in programma venerdì 7 contro l'Empoli. Pià probabile che il mirino sia puntato sul Bologna in programma il 15 aprile