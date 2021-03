Zlatan Ibrahimovic torna in Nazionale. Dopo quattro anni, la Svezia riabbraccia l'attaccante del Milan, pronto a vestire nuovamente il gialloblu per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Dopo schermaglie e frecciate social con il ct Jan Andersson, Ibra è stato pre-convocato per le sfide di fine marzo contro Georgia, Kosovo ed Estonia, come riferisce Sky. Domani, alle 13.30, è prevista l'ufficialità.