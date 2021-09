Demain en kiosque, retrouvez le nouveau numéro de France Football avec les confidences de Zlatan Ibrahimovic, mais aussi le guide de la saison 2021-2022 avec 40 pages spéciales. pic.twitter.com/Wpckhqz32i — France Football (@francefootball) September 10, 2021

A poche ore da Milan-Lazioha parlato a tutto tondo in un'intervista a France Football. I paragoni con i più grandi, la Champions e il Pallone d'Oro: lo svedese dice tutto senza scrupoli, come sempre. "- si legge su un'anticipazione dell'intervista - Se parliamo di qualità intrinseche non ho nulla da invidiare a loro, se invece consideriamo i trofei allora sì: mi manca la Champions League.Non so in base a quale criterio viene assegnato. Se il collettivo funziona ne trae beneficio anche il singolo, che non sarà buono se la squadra non è buona. E io, penso di essere il migliore al mondo".- "Non credo serva a molto fare paragoni con i campioni del passano,e con compagni di squadra diversi. Diventa complicato fare dei confronti. Ogni giocatore ha una storia a sé".