Zlatan Ibrahimovic entra di prepotenza nel mondo Milan, come nello stile del personaggio: che non fosse un calciatore come gli altri si sapeva, che fosse pronto e determinato per incidere subito lo ha dichiarato direttamente lui in conferenza. La voglia e la fame sono le prerogative dello svedese: Ibra è partito subito titolare nell'amichevole odierna contro la Rhodense, squadra di Promozione.



PROVE PER LA SAMP, PUNTA NEL 4-3-3 - Prove in vista della Sampdoria, con il sogno di vederlo in campo già nella sfida di San Siro, in programma lunedì 6 gennaio: titolare da punta centrale nel 4-3-3 di Pioli, in mezzo a Suso e Calhanoglu, dopo essersi allenato da solo nella giornata di ieri. Dal primo minuto nell'amichevole che si sta svolgendo in questi minuti a Milanello: di questo passo, saranno presenti 70mila persone in quello che potrebbe essere il giorno del suo nuovo esordio con i rossoneri.