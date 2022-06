Ibrahimovic é un uomo di parola. Aveva promesso lo scudetto ai tifosi del Milan e alla fine ha avuto ragione lui. Su tutta la linea. Zlatan sa essere decisivo in campo e fuori, nonostante i tanti acciacchi e la carta d’identità che recita 41 anni a ottobre. La recente operazione al ginocchio non è un segnale di resa perché l’adrenalina scorre ancora forte nelle vene dello svedese. L’obiettivo è quello di tornare in campo tra 7 mesi per guidare i suoi ragazzi terribili verso il titolo numero 20.



SUMMIT FISSATO- Secondo quanto risulta a calciomercato.com, verso la metà della prossima settimana Ibrahimovic incontrerà Massara e Maldini per entrare nei dettagli del nuovo contratto. Zlatan accetterebbe di buon grado una parte fissa molto bassa alla quale andranno aggiunti dei ricchi bonus legati a obiettivi personali e di squadra. La storia d’amore tra il Diavolo e il campione di Malmoe è destinata a proseguire per un altro anno ancora.