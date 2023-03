Zlatan Ibrahimovic torna in nazionale. A 41 anni - saranno 42 a ottobre - l'attaccante del Milan è stato chiamato dal ct della Svezia per le prossime partite di qualificazione all'Europeo contro Belgio e Azerbaijan. L'allenatore Andersson ha spiegato spiegato così in conferenza stampa il ritorno di Ibra: "Anche durante il suo infortunio abbiamo avuto contatti continui, adesso sta bene e può dare il suo contributo in campo. L'idea è farlo giocare, altrimenti non l'avrei convocato; la sua personalità e la sua esperienza danno molto alla squadra".



I NUMERI - Ibrahimovic è tornato ad allenarsi da poco dopo un lungo stop per l'infortunio al ginocchio, l'ultima partita con la Svezia l'ha giocata un anno fa contro la Polonia, entrando negli ultimi dieci minuti. Zlatan torna da capocannoniere della nazionale, determinato ad aumentare il bottino di 62 gol in 121 partite.