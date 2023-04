Il Milan sta valutando seriamente il profilo di Marko Arnautovic per rinforzare il proprio attacco. L'ingaggio dell'austriaco è ampiamente alla portata e per strapparlo al club emiliano basterebbero 5 milioni di euro. È vero, per età non rientra nei progetti di sviluppo del club eppure le condizioni economiche dell'affare con il Bologna non sono per nulla svantaggiose e pemetterebbero al club di spostare il budget su altre zone del campo o, addirittura sulla conferma a titolo definitivo di Brahim Diaz.