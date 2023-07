Tutto tace da Nizza: i rossoneri di Francia non accennano a fare offerte per Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro in uscita dal Milan che non è stato convocato per la tournée negli Stati Uniti in attesa di una cessione. Questo immobilismo ha favorito il contro-sorpasso del Bologna, che a sua volta ha mollato la presa su Terzic della Fiorentina, mentre il Nizza sta provando a vagliare l'ipotesi Luca Pellegrini come alternativa. A questo punto, il futuro di Ballo-Touré rimane da stabilire, ma il Milan ha individuato una possibile pista per il ruolo di vice-Theo Hernandez.



RITORNO IN ITALIA? - Riccardo Calafiori, laterale mancino classe 2002 lanciato dalla Roma e con un passato in prestito al Genoa, attualmente milita al Basilea ed è arrivato fino alla semifinale di Conference League persa contro la Fiorentina nella scorsa stagione. Calafiori, naturalmente formato in Italia, sarebbe utile per la questione liste e per la sua duttilità sull'intero fianco mancino, e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è un'idea per la fascia, ma prima va sciolto il nodo riguardante la cessione di Ballo-Touré.