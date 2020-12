. La sessione invernale è alle porte e per Milan, Toro e Grifone spunta l'opportunità di lavorare a un affare a tre per il centrocampo, un intreccio che parte dal futuro di: il francese non è intoccabile per Giampaolo, può lasciare i granata a gennaio e per lui possono aprirsi le porte per un approdo in rossonero.- Tra le priorità di Maldini e Massara per gennaio infatti, oltre all'acquisto di un centrale per allungare le rotazioni difensive, c'è anche l'arrivo di un nuovo mediano., perché se Tonali può sostituire l'algerino in impostazione, manca un vero e proprio vice per l'ivoriano: un giocatore che garantisca prestanza fisica e dinamismo in mezzo, ecco l'identikit tracciato dalla dirigenza rossonera. Non a caso era nata l'idea, operazione tuttavia complicata per le alte richieste del, e per il futuro si guarda con attenzione adel, talentuoso 2001 che può diventare un'occasione per la prossima estate. L'ultima idea porta proprio a Meité quindi, per caratteristiche può corrispondere alle esigenze di Pioli e l'affare avrebbe dei conti più contenuti: il Milan valuta e in caso di affondo deciso può dare il la a un intreccio con Toro e Genoa.- L'arrivo di Meité infatti libererebbe. Il bosniaco non è sul mercato, come filtra dal club, ma un nuovo innesto porterebbe inevitabilmente a una cessione e cosìè fuori dal progetto rossoblù ma piace a Giampaolo, Vagnati è alla ricerca di un nuovo centrocampista da aggiungere alla rosa e se l'ex Samp Torreira è un sogno complicato per costi e concorrenza, l'esperto danese potrebbe diventare un'opportunità interessante. Tutto ruota attorno a Meité: Milan-Torino-Genoa, l'affare a tre è un'idea che prende forma.