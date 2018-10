Il Milan si muove, l'obiettivo è quello di fare uno o due colpi nel mercato di gennaio. Ecco perchè Leonardo e Maldini sono impegnati su più tavoli per non lasciare nulla di intentato tra presente e futuro. I discorsi con il Barcellona per il centrocampista classe 1994 Denis Suarez, per il momento, non hanno portato i risultati sperati.



RICHIESTA FUORI MERCATO - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, la valutazione del club spagnolo da 40 milioni di euro è considerata troppo alta per un giocatore di talento, ma che non trova continuità di impiego da almeno un anno e mezzo. Ariedo Braida sta cercando di trovare una soluzione che possa accontentare sia il Barcellona che il Milan, ma a queste condizioni le possibilità di riuscita dell'affare si fanno sempre più basse.