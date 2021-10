Dopo Liverpool, Paris Saint-Germain, Tottenham, Manchester United e Atletico Madrid, alla lista dei club interessati a Franck Kessie se ne aggiunge un altro: il Barcellona. In scadenza di contratto con il Milan, con una trattativa per il rinnovo in alto mare, l'ivoriano è finito nel mirino dei blaugrana, che valutano il suo profilo non solo per la prossima estate, a zero, ma già per il mercato invernale.



L'OFFERTA - Ronald Koeman, confermato sulla panchina catalana, vuole un centrocampista forte fisicamente il prima possibile, e l'ivoriano viene visto come il rinforzo ideale: come scrive Mundo Deportivo, la dirigenza del Barcellona ha già stanziato circa 16 milioni di euro per tentare il colpo a inizio 2021. Col Milan che valuterà il da farsi.