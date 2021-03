Nei giorni scorsi vi avevamo riportato l’interesse del Milan per il terzino destro Emerson Royal. Il Barcellona, proprietario del cartellino del giocatore attualmente in prestito al Betis Siviglia, secondo Mundo Deportivo, è interessato a cederlo. Il prezzo del ventiduenne brasiliano è di 25 milioni di euro, ma c’è da battere la forte concorrenza del PSG, che è in pole position.