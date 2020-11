Per capire l'evoluzione di Ismael Bennacer negli ultimi sette mesi al Milan si può fare caso un dato statistico piuttosto sempliceL'intensità messa in campo è pressoché la stessa,Semplicemente il 22enne algerino, sa leggere in anticipo lo sviluppo dell'azione. Ed è diventato meno mediano e più regista, facendo leva su un piede educato e ottime geometrie. Gli anni passati nell'academy di una vera e propria scuola di calcio come lo è l'Arsenal sono valsi sicuramente a qualcosa.. Nelle partite importanti gioca sempre Ismael Bennacer, nonostante in panchina ci sia un talento cristallino come Sandro Tonali. Con Franck Kessie forma una coppia affiatata: basta un sguardo per capire chi deve alzare il pressing e chi deve 'abbassarsi' per proteggere la linea difensiva. La strada da percorrere è ancora lunga e piena di ostacoli, i margini di miglioramento sono evidenti ed enormi, ma il numero 4 rossonero ha già dimostrato di poter ambire a diventare un centrocampista di livello mondialePer il Milan è un, quasi imprescindibile.Nei mesi scorsi ha fatto molto discutere il discorso relativo allaFu una richiesta precisa da parte degli agenti dell'algerino e il Milan accettò consapevole che comunque si tratta di una cifra ragguardevole. Per intenderci: permetterebbe al club rossonero una plusvalenza da quasi 40 milioni di euro. Un rischio sicuramente ma calcolato. Senza dimenticare che la volontà del giocatore è ancora più importante quando c'è di mezzo una clausola di questo tipo.ma per Maldini e Massara non esistono via alternative a quelle della clausola. Perché questo l'ex Empoli sta dimostrando di valere quei 50 milioni pattuiti con il suo entourage.