Il Milan prova a recuperare i pezzi, in seguito all'emergenza infortuni occorsa nell'ultimo periodo, tra Liverpool e Juventus. Di seguito la situazione riguardante i giocatori ad oggi indisponibili:





KJAER - Ieri uscito dal campo per un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra, osserverà qualche giorno di riposo e cure: la risonanza ha escluso lesioni muscolari.



KRUNIC - Lesione del polpaccio destro occorsa in nazionale: il processo di guarigione procede bene, èprevisto un nuovo accertamento la settimana prossima.



BAKAYOKO - Sta smaltendo i postumi di un importante trauma contusivo che ha comportato sofferenza del tendine achilleo sinistro: è previsto un nuovo accertamento la settimana prossima.



IBRAHIMOVIC - Sofferente per una tendinopatia achillea, si sente meglio ed inizia a lavorare individualmente sul campo per valutarne i progressi.



GIROUD - Sta meglio e ha iniziato a correre.



MESSIAS - Questa settimana procederà con l’ultima fase del programma personalizzato di ricondizionamento atletico.



CALABRIA - Elongazione ai muscoli flessori di coscia destra