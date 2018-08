Da Sky Sport, si parla così delle voci di un possibile approdo rossonero di Milinkovic-Savic: "La società è estremamente attenta al discorso Fair Play Finanziario. Elliott ha una forza economica stratosferica, spesso i tifosi parlano di Savic ma il problema non è il costo del ragazzo. La questione è che il Milan, ora, vuole rispettare in tutto le regole imposte dalla UEFA. Dopo essere stati riammessi in Europa League, non si vuole sbagliare più nulla. Per tutti gli acquisti fino ad oggi, Caldara Higuain Bakayoko e così via, si è sempre trovata la squadra economica per non infastidire economicamente la UEFA".