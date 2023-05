Divock Origi e il Milan, prove di addio. L’attaccante belga ha segnato solo due gol in campionato, seppur bellissimi, e ha disatteso le aspettative di una società che aveva puntato forte su di lui la scorsa estate. La sensazione in casa Milan è quella di un giocatore che non si trova nelle migliori condizioni nella realtà rossonera, ecco perché sta prendendo sempre più quota la possibilità di una cessione.Allo stato attuale ci sono grandi possibilità che Origi giochi nella Super Lig turca nella prossima stagione.L’eventuale cessione di Origi sarebbe fondamentale anche in previsione dell’investimento che il Milan vuole fare da tempo su un numero 9 di livello internazionale, un giocatore con più gol del belga nel DNA.Qualcosa inizia a muoversi anche in Premier League, campionato dove Origi ha lasciato un gran ricordo per le stagioni con la maglia del Liverpool.