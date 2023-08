Fodè Ballo-Tourè non è stato convocato per la partita che questa sera il Milan giocherà al Dall'Ara di Bologna contro gli uomini di Thiago Motta, debutto dei rossoneri in campionato: il terzino senegalese classe 1997 è in uscita e rischia seriamente di non trovare spazio nelle liste in ottica Serie A e Champions.



IL WERDER BREMA E LA SCELTA DEL MILAN - Resiste la trattativa con il Werder Brema, ancora in corso: al momento è ferma perché c’è ancora distanza tra domanda e offerta con l’agente del giocatore che sta sondando anche delle possibili alternative, che però non scaldano l'ex Monaco. Dal canto suo, il Milan ha deciso di non intervenire sul mercato per rilevare un vice Theo Hernandez, anche se dovesse verificarsi la partenza di Ballo-Tourè.



LA SCELTA DEL MILAN - L'idea di Furlani e Moncada infatti è che il giovane Davide Bartesaghi, classe 2005, già protagonista con la Primavera, possa essere il giusto profilo per crescere sotto l'egida del francese e all'occorrenza sostituirlo, con la garanzia Alessandro Florenzi che in caso di necessità può essere anche dirottato sul lato mancino. Niente Calafiori dunque, diretto verso Bologna, così come non verranno presi in analisi altri nomi.