. Per capirlo bastava guardare l’atteggiamento di Ibra nel primo tempo di Milan-Genoa. Indolente, svogliato, irritante e polemico con i compagni: praticamente l’esatto contrario di quanto avevamo visto fino alla partita precedente. Il messaggio era chiaro: Ibra non credeva e non crede più al progetto. Progetto che gli era stato presentato due mesi prima proprio da Boban e Maldini, mentre Gazidis aveva già fatto firmare un precontratto a Rangnick.. Quello che oggi abbiamo letto sulla Gazzetta era ovvio. Nessuno, a parte i soliti trombettieri di corte, poteva e può credere nella permanenza di Ibra in questo Milan. Un particolare che rivela la rosea è ancora più preoccupante, se confermato. Leggiamo infatti che Ibra in questo periodo di isolamento abbia avuto contatti solo con Pioli e non con la società e con società intendiamo Gazidis.. L’importanza e la leadership di Ibra in questo Milan è stata recentemente ammessa addirittura da uno dei suoi più fervidi detrattori come Arrigo Sacchi. Eppure l’ad del club che gli ha profumatamente pagato 6 mesi di stipendio non lo capisce e non lo tiene in considerazione. Ammesso e non concesso che siano veri, fondati e genuini i tentativi di trattenere Ibra per la prossima stagione, come si può pensare che siano ascoltati e recepiti dal diretto interessato?E fa sorridere che proprio in quei giorni molti giornali parlavano di Ibra come del punto di riferimento per costruire il Milan del futuro. Purtroppo negli ultimi 8 anni, stagione dopo stagione, il Milan ha volutamente perso tutti i propri punti di riferimento e sembra quasi rifiutare coloro che si propongono come tali. Fuori dal campo li ha persi tutti, è rimasto solo Paolo Maldini ma risulta davvero difficile pensare che si trattenga anche nella prossima stagione. In campo sta perdendo gli ultimi 4 rimasti, come già scritto su queste pagine. Davvero un peccato perché mentre fino a qualche anno fa i fuoriclasse erano di casa a Milanello e c’era un tourbillon di campioni da stropicciarsi gli occhi, credo fermamente che per rivedere un giocatore della caratura di Ibrahimovic con la maglia rossonera ci vorranno molti molti anni.