Hakan Calhanoglu e il Milan, avventura che potrebbe già essere ai titoli di coda. Il nazionale turco è stato inserito nella lista dei cedibili già per gennaio da parte di Leonardo, il dirigente brasiliano è pronto ad ascoltare tutti gli eventuali interlocutori. Tra i più interessati il Lipsia del ds Ralf Rangnick, primo estimatore del numero 10 rossonero.



INTERESSE DI VECCHIA DATA - Non è la prima volta che il club della Red Bull ci prova per l'ex Bayer Leverkusen. Già la scorsa estate aveva messo sul piatto una cifra vicina ai 30 milioni, tra parte fissa e bonus, ma allora il Milan decise di non accettare l'offerta. Erano tempi diversi, con l'ex Mirabelli sempre più convinto che il talento di Hakan potesse germogliare ancora di più in questa stagione. Ma Calhanoglu ha tradito le attese, entrando in una fase involutiva tanto lunga quanto preoccupante. E a farne le spese è la valutazione del cartellino che è largamente inferiore rispetto a quella di quattro mesi fa.



NUOVI CONTATTI - La trattativa tra i due club non è ancora ufficialmente ripartita, ma il Milan è stato informato della volontà del Lipsia di negoziare. Lo stesso Hakan potrebbe prendere in seria considerazione l'idea di lasciare Milano, nonostante sia ancora ben considerato da Rino Gattuso che ha visto in lui una sorta di secondo figlio da proteggere e valorizzare. Leonardo chiede 20 milioni per cedere Calhanoglu, il club tedesco ragiona su cifre leggermente inferiori. Work in progress, saranno giorni importanti per il futuro del centrocampista di Manheim.