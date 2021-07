Incassare per spendere. Dopo aver chiuso l'arrivo dal Borussia Dortmund di Jadon Sancho e di Raphael Varane dal Real Madrid, per il quale manca solo l'ufficialità, il Manchester United deve fare cassa: secondo Espn ha messo sul mercato ​Il Manchester United ora deve vendere per incassare la liquidità necessaria per proseguire la sua campagna acquisti e ha messo sul mercato diversi calciatori. Brandon Williams, Diogo Dalot, Alex Telles, Phil Jones, Andreas Pereira, Daniel James, Jesse Lingard e Anthony Martial. Dalot è un obiettivo del Milan, che spinge per il suo ritorno, ma senza spendere i 18-20 milioni richiesti dai Red Devils.