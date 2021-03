Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, recupera tutti i big per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Milan, in programma giovedì sera a San Siro. Rientrano Rashford, De Gea e Pogba rispetto all'andata, mentre è fuori Martial. Ricaduta invece per Edinson Cavani, che era stato inizialmente inserito nella lista dei convocati salvo poi riscontrare un nuovo problema fisico. Della lista degli indisponibili fanno parte anche Bailly e Martial.



Ecco l'elenco completo: De Gea, Henderson, Grant; Lindelof, Maguire, Shaw, Telles, Tuanzebe, Wan-Bissaka, Williams; Amad, Fernandes, Fred, James, Matic, McTominay, Pogba, van de Beek; Cavani, Greenwood, Rashford.